Компания "Тимелт"

комплексное обеспечение оборудованием для термоплавкого клея промышленных предприятий

Компания Тимелт - российский производитель электронагреваемых шлангов, плавителей и термоклеевых головок для промышленных предприятий. Наши шланги и головки совместимы с большинством известных брендов оборудования для нанесения разогретого продукта и жидкостей, термоплавкого клея, таких как Melton, Nordson, Robatech и других. Мы предоставляем также услуги по РЕМОНТУ электронагреваемых шлангов и изготовлению нестандартного термоклеевого оборудования.

Наши преимущества

Работая с нами, вы сократите затраты, связанные с применением импортных шлангов для ваших термоклеевых систем.

По вашему желанию мы можем осуществить поставку ручных или автоматических термоклеевых головок, а также термоклеевых баков по выгодным ценам.

Сотрудничать с нами



просто - от наших клиентов требуется всего лишь сформировать заказ на поставку продукции, решение всех дальнейших задач мы берем на себя. Специалисты компании Тимелт могут выполнить работы по подбору оборудования по заданным техническим параметрам (инжиниринг)



выгодно - мы экономим средства наших клиентов на проведении работ по маркетингу, импорту, логистике



Получить подробную информацию о наших услугах и продукции Вы можете на нашем сайте.



