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Компания "Тимелт"

комплексное обеспечение оборудованием для термоплавкого клея промышленных предприятий

Компания Тимелт - российский производитель электронагреваемых шлангов, плавителей и термоклеевых головок для промышленных предприятий. Наши шланги и головки совместимы с большинством известных брендов оборудования для нанесения разогретого продукта и жидкостей, термоплавкого клея, таких как Melton, Nordson, Robatech и других. Мы предоставляем также услуги по РЕМОНТУ электронагреваемых шлангов и изготовлению нестандартного термоклеевого оборудования.

Наши преимущества

Работая с нами, вы сократите затраты, связанные с применением импортных шлангов для ваших термоклеевых систем.

По вашему желанию мы можем осуществить поставку ручных или автоматических термоклеевых головок, а также термоклеевых баков по выгодным ценам.

Сотрудничать с нами

  • просто - от наших клиентов требуется всего лишь сформировать заказ на поставку продукции, решение всех дальнейших задач мы берем на себя. Специалисты компании Тимелт могут выполнить работы по подбору оборудования по заданным техническим параметрам (инжиниринг)
  • выгодно - мы экономим средства наших клиентов на проведении работ по маркетингу, импорту, логистике

Получить подробную информацию о наших услугах и продукции Вы можете на нашем сайте.


Отзывы наших клиентов
Валерий
25 июля 2022
У нас плавители электрические Тимелт установлены на производстве. Делаем упаковку для продуктов питания с их помощью. Оборудование качественное, за три года никаких сбоев и поломок. За техобслуживанием в эту же компанию обращаемся, всегда все четко в срок. Нареканий нет.
Михаил Волосков
25 июля 2022
Компания предлагает качественное термоклеевое оборудование. Занимаемся изготовлением кабелей разного типа. Различные установки уже пару лет заказываем здесь. Довольны ценами, качеством обслуживания, производительностью оборудования. Приятно сотрудничать с надежными людьми.
Петр Говоров
25 июля 2022
Благодарю за сотрудничество! Два месяца назад сделали крупный заказ на разработку и изготовление термоклеевого оборудования. Ребята справились в срок. Поставка была выполнена своевременно. Линия по упаковке продукции работает как часы. Упаковка получается качественной, герметичной. Нас все устраивает.
Алексей
23 марта 2022
Пользуемся термоклеевым оборудованием Timelt уже несколько месяцев. В компанию обратились по рекомендации, жаль, не знали о ней раньше. Термоклеевые системы стоят очень даже приемлемо, а качество у оборудования отличное. Однозначно, с компанией будем сотрудничать и в дальнейшем.  
Евгений Прутков
23 марта 2022
У нас термопистолеты Timelt уже больше года в мебельном цеху используются. Ничуть не уступают более дорогим аналогам, даже по некоторым параметрам лучше. В применении легкие и удобные. Благодарим за качественный товар.
Борис Немский
23 марта 2022
Приобрели для производства термоклеевой бак на 20 л. Планируем брать еще, довольны производительностью оборудования. В эксплуатации тоже удобно – все предельно понятно и просто.
Михаил
08 октября 2021
Покупали шланги от Тимелт, внешне ничем не отличаются от импортных, работают уже больше года, без замечаний. Сделали шланги нам быстро и цена ощутимо дешевле, чем у оригиналов. Будем обращаться еще.
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Новости
06 апреля 2018
Приглашаем на выставку RosUpack Москва "Крокус Экспо"
С 26 по 29 июня 2018 года приглашаем Вас на международную выставку упаковочной промышленности RosUpack, проводимой в Москве в МВЦ "Крокус Экспо".

Посетите наш стенд в павильоне 3 зала 14 стенд А738 и ознакомьтесь с нашими новинками - термоклеевыми баками. Также на стенде будет представлена вся продукция бренда Timelt. Ждем Вас!
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Москва, Спартаковская площадь, д.10, стр.10, эт. 1А, пом.I, ком.2
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